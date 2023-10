Fotos zu TV-Shows, Promis, Sport & Events

„Bachelor in Paradise“ 2023: Das sind die Kandidaten – alle Fotos

20. Oktober 2023

Wenn bei uns die kalte Jahreszeit anbricht, wird es bei so manchen RTL-Promis erst so richtig heiß. Denn am paradiesischen Strand von Thailand flirten Ex-"Bachelor"- und "Bachelorette"-Teilnehmer ab 3. November wieder vor der Kamera. Wir zeigen euch, wer in der fünften Staffel "Bachelor in Paradise" alles dabei ist.