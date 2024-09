Apple iPhone 16 in Düsseldorf: Lange Schlangen zum Start am Kö-Bogen

Lange Schlangen vor dem Apple-Store im Kö-Bogen in Düsseldorf: Zum Verkaufsstart der neuen Apple iPhone 16-Geräte kamen bereits am frühen Morgen zahlreiche Vorbesteller und interessierte Käufer vorbei. Foto: Tonight / Kristin Stachulla Wer zuerst mit dabei sein wollte, musste etwas Wartezeit einplanen. Foto: Tonight / Kristin Stachulla Auch in Berlin werden die neuen Geräte mit großen Augen begutachtet: Heute startet der Verkauf der neuen iPhone 16 und iWatch 10 Modelle von Apple. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Für die neuen Modelle werden Preise zwischen 949 Euro und 1.449 Euro für das iPhone 16 Pro Max aufgerufen. Foto: Tonight / Kristin Stachulla Ein iPhone-Käufer hält im Apple-Geschäft sein neues iPhone 16 stolz in der Hand. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Die Fachpresse ist sich bereits einig: Das Upgrade lohnt sich nur für Besitzer deutlich älterer Modelle. Wer ein iPhone 15 in der Tasche mit sich führt, kann sich das Geld eigentlich sparen. Foto: Tonight / Kristin Stachulla Mission erfüllt: Ein Mitarbeiter packt im Apple-Geschäft ein neues iPhone 16 ein. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa In New York bereitet man sich auf den Verkaufsstart vor. Apple setzt bei seinen neuen iPhones auf bessere Kameras und Künstliche Intelligenz. Viele der neuen KI-Funktionen werden Nutzer in der Europäischen Union allerdings zunächst nicht erleben. Foto: David Hammersen/dpa Berlin am frühen Morgen: Passanten stehen vor dem Apple-Geschäft in Mitte. Foto: Katharina Kausche/dpa Selbes Bild, anderer Ort: In Hamburg sammeln sich Passanten vor dem Apple-Geschäft. Foto: Thomas Müller/dpa

Apple-Fans jubilieren – und stellen sich bereitwillig in langen Schlangen an, um als erste ein neues iPhone 16 in die Hände zu bekommen. Zum heutigen Verkaufsstart am 20. September gab es auch in Düsseldorf großen Andrang am Apple Store im Kö-Bogen. Wir zeigen erste Fotos.

Natürlich stand nicht nur das neue iPhone im Scheinwerferlicht am Freitagmorgen: Auch die neue Watch 10 und die AirPods 4 zogen viele interessierte Fans in den Store.

Für die neuen iPhone-Modelle werden Preise zwischen 949 Euro für das „normale“ iPhone 16 und bis zu 1.449 Euro für das iPhone 16 Pro Max aufgerufen. Wer wissen will, was die neue Hardware rund um iPhone, Watch und AirPods aus dem Hause Apple so drauf hat, der wirft am besten einen Blick in das dazugehörige Video vom „Technikfaultier“.

„Apple Intelligence“ erst ab 2025

In Sachen künstlicher Intelligenz müssen sich deutsche Kunden noch etwas in Zurückhaltung üben: Bereits bei der Präsentation des iPhone 16 gab es bei vielen Zuschauern aus Deutschland lange Gesichter, weil Deutsch in der Liste der unterstützten Sprachen für das KI-System fehlte. Nun bessert Apple nach.

„Apple Intelligence“ soll unter anderem verpasste E-Mails und Kurznachrichten zusammenfassen, individuelle Emoji-Symbole erstellen und Informationen auf Zuruf herausfischen. Ein Großteil der KI-Funktionen soll aus Datenschutzgründen lokal auf dem Mobilgerät ablaufen. Komplexere Anfragen können aber auch auf Wunsch online mithilfe des OpenAI-Systems ChatGPT beantwortet werden.

Vierter „Mangal Döner“ in Düsseldorf: Lukas Podolski angelt sich prominente Location nahe der Kö

Ob die Kunden in Deutschland 2025 dann tatsächlich „Apple Intelligence“ auf dem iPhone und iPad umfassend nutzen können, hängt allerdings nicht nur von der Unterstützung der deutschen Sprache ab. Viele der neuen KI-Funktionen hält der Konzern unter Verweis auf rechtliche Unsicherheiten durch das neue Digital Markets Act (DMA) zurück.

mit Material der dpa