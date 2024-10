Was für eine Nacht im Stahlwerk! Beim Auftritt von "Snap!" wurden die Nachtschwärmer binnen Sekunden zurück in die 90er Jahre geworfen. Foto: Tonight / Heiko Borchers Die Stimmung war super! Foto: Tonight / Heiko Borchers Star des Abends: Sängerin Penny Ford. Foto: Tonight / Heiko Borchers Auch hier wurde etwas länger gefeiert. Foto: Tonight / Heiko Borchers Wir zeigen euch die schönsten Fotos der 90er Party am Mittwoch im Stahlwerk. Foto: Tonight / Heiko Borchers Viel Spaß mit den Bildern! Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers „90s Unlimited“ mit Snap live on Stage im Stahlwerk – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / Heiko Borchers

So lässt sich der Feiertag doch perfekt einleiten: Im Stahlwerk traten am Mittwoch „Snap!“ auf die Bühne, um eine zünftige 90s-Abrisss-Party einzuleiten. Besonders dominant und sichtbar gut gelaunt: Sängerin Penny Ford gab Vollgas – und riss das Publikum komplett mit sich. Als dann noch die große Neon-Polonaise durch das Stahlwerk bretterte, hielt es wirklich niemanden mehr am Boden. Unser Fotograf hat den Abend für euch festgehalten.

