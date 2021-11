„12 Jahre Rudas“ – alle Fotos von der großen Geburtstagsparty

Die Rudas Studios luden zur großen Geburtstagsparty und ganz Düsseldorf kam: Stolze 12 Jahre Nachtleben am Medienhafen wurden stilecht mit exklusiven Beats und atemberaubenden Specials zelebriert – und das an gleich zwei Tagen aufeinander! Wir waren am Samstag vor Ort und zeigen euch die besten Fotos der Nacht:

Happy Birthday, liebe Rudas Studios! Foto: Tonight.de / J. Sammer Dem Ruf der ultimativen Geburtstagsparty folgten auch an diesem Samstag so einige Nachtschwärmer. Foto: Tonight.de / J. Sammer Insgesamt liefen die Feierlichkeiten über Freitag und Samstag verteilt. Beide Abende waren einfach großartig! Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen euch die Highlights vom Samstag auf einen Blick. Foto: Tonight.de / J. Sammer Mit dabei waren auch wieder die aufreizenden Tänzerinnen. Foto: Tonight.de / J. Sammer Hier die weiteren Fotos der Nacht. Viel Spaß - und auf die nächsten 12 Jahre! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<