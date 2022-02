Zehnjährige stirbt an Corona – jetzt gehen ihre Eltern auf die Barrikaden

Teresa Sperry ist tot. Im Alter von nur zehn Jahren starb sie im September 2021 an den Folgen einer Corona-Infektion. Ihre Eltern haben damit zu leben gelernt. Der Umgang der Schule, auf die Teresa bis zu ihrem Tod ging, lässt sie nun aber auf die Barrikaden gehen.

Wie der „Daily Star“ berichtet, wurden unlängst die Ergebnisse einer Untersuchung der Grundschule im US-Bundesstaat Virginia veröffentlicht. Dabei ging es um die Umstände ihres Corona-Todes – etwa um die Frage, wo sich Sperry infiziert hat.

Allerdings kommt die Schule bei der internen Untersuchung zu einem klaren Ergebnis: Einen Zusammenhang zum Schulalltag der Zehnjährigen und ihrer Corona-Infektion mit Todesfolge gibt es nicht. Das bringt ihre Eltern auf die Palme. Sie berichten davon, dass Sperry noch wenige Tage vor ihrer Erkrankung zur „Klassen-Krankenschwester“ ernannt wurde.

Here is 5th Grader Teresa Sperry Darling and proud of her Book Lover’s Week 6 Winner Certificate. She died complications from COVID-19. Her mother told me “she was beautiful and a friend to everyone.” @WAVY_News pic.twitter.com/Nhhl5LA00u

— Andy Fox (@AndyFoxWAVY) September 29, 2021