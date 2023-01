Wetter-Warnung für Düsseldorf: Sturmgefahr! Stadt reagiert mit Parkschließung

Zur Mitte der Woche wird für NRW und Düsseldorf regnerisches und windiges Wetter erwartet. Für die Landeshauptstadt wurde am Mittwochmorgen eine amtliche Wetter-Warnung herausgegeben. Die Stadt reagiert sofort.

Wetter-Warnung in Düsseldorf: Sturmböen am Mittwoch vorhergesagt

Für Düsseldorf sind starke Sturmböen vorhergesagt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dabei ist es relativ mild, die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad Celsius.

Sturm in Düsseldorf: Stadt schließt Wildpark am 4. Januar

+++ WILDPARK HEUTE GESCHLOSSEN +++ Aufgrund einer amtlichen Warnung @DWD_presse vor Sturmböen bleibt der #Wildpark Düsseldorf heute, den 4. Januar 2023, aus Sicherheitsgründen geschlossen. pic.twitter.com/BrJgo08Vht — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) January 4, 2023

Weil eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen vorliegt, bleibt der Wildpark in Düsseldorf heute, am Mittwoch (4. Januar), geschlossen. Die Schließung ist aus Sicherheitsgründen nötig, so die Stadt.