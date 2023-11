Trüb und nass in NRW: Regen und Gewitter in den kommenden Tagen erwartet

Betrübte Aussichten für Nordrhein-Westfalen: Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) versprechen auch in den nächsten Tagen kaum Besserung. Am Mittwoch ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht kühlt es auf 7 bis 5 Grad ab.

So wird das Wetter in NRW am Donnerstag

Auch am Donnerstag wird es regnerisch. Im Münsterland und im Eggegebirge sind häufig Schauer zu erwarten. Ab dem Nachmittag setzt dann auch im Westen der Regen ein. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad.

Schneefall in NRW möglich

In der Nacht regnet es teils kräftig weiter. In den Hochlagen von Eifel und Sauerland kann es sogar zu Schneefall kommen. Im Norden und Osten ist bei Tiefstwerten von 4 bis 1 Grad vereinzelt Frost möglich.

Regenwetter macht NRW-Weihnachtsmärkten Strich durch die Rechnung

Das ungemütliche Wetter dürfte auch vielen Schaustellern in die Quere kommen: In einigen NRW-Städten öffnen in dieser Woche die Weihnachtsmärkte. Allerdings sind ein paar Regentropfen noch lange kein Grund, die besinnlichen Märkte gegen das heimische Sofa zu tauschen: Viele Stände bieten auch bedachte und beheizte Sitzmöglichkeiten, in denen Besucher regengeschützt ihren Glühwein genießen können. Findet hier die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW, die ihr 2023 unbedingt besuchen müsst.

Mit Material der dpa