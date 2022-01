Während des Fluges erfährt Passagierin, dass sie Corona hat – dann zieht sie die Notbremse

Ein Flug von Chicago in die isländische Hauptstadt Reykjavik dauert verdammt lang. Das dürfte den allermeisten ohnehin schon klar sein, Marisa Fotieo kann davon aber ein Lied singen. Denn auf dieser Flugroute erfuhr sie, dass sie Corona hat. An eine normale Flugreise war da nicht mehr zu denken.

Die Weihnachtstage wollte Fotieo offenbar in Island verbringen und machte sich dafür auf die Reise, die mit über sechs Stunden Flugzeit verbunden ist. Während ihres Icelandair-Fluges verspürte die Passagierin aber plötzlich Halsschmerzen und ihr war nicht wohl bei der Sache.

Corona-positiv: Fünf Stunden auf dem Flugzeug-Klo eingesperrt

Da sie vorher einige Corona-Schnelltests gekauft hatte und diese auch im Handgepäck hatte, ging sie auf die Flugzeug-Toilette. Dort machte sie einen Schnelltest und die Befürchtung bestätigte sich: Sie hat Corona. Umgehend reagierte die Frau – sie zog im Grunde die Notbremse und schloss sich in der Flugzeug-Toilette ein. Da musste sie dann fünf Stunden verharren.

Wie sie diese fünf Stunden in der engen Toilette erlebte, hielt sie zudem auch auf TikTok fest. Das Video von Bord des Flugzeuges hat über vier Millionen Klicks. Zu sehen ist sie mit einer Maske, Einmalhandschuhen. Komfortabel sieht das Ganze zugegebenermaßen nicht aus. Allerdings gelang es ihr so, sich von den anderen Passagieren fernzuhalten und sie nicht in Gefahr zu bringen.

Corona-Flug: Passagierin bekam sogar Weihnachtsbaum

Nur zu einer Person an Bord hatte Fotieo noch direkten Kontakt, das war eine Stewardess, die den Spitznamen „Rocky“ von der Corona-Infizierten bekam. Sie versorgte die auf dem Klo eingesperrte Passagierin nicht nur mit Essen und Trinken, sondern erkundigte sich regelmäßig nach ihrem Befinden und brachte ihr sogar einen kleinen Weihnachtsbaum vorbei.

Wie dankbar Fatieo der Stewardess ist, äußerte sie auch in mehreren TikTok-Videos. „Das war alles so herzlich, sie war einfach ein Engel“, erklärte sie. Nach der Landung begab sich die Passagierin dann in Quarantäne in der isländischen Hauptstadt, so verbrachte sie dann auch ihr Weihnachtsfest.