USA: Waffenhändler (13) wird beklaut – und erschießt aus Versehen Schwester

Ein 13 Jahre alter mutmaßlicher Waffenhändler hat im US-Bundesstaat Georgia nach ersten Erkenntnissen der Ermittler aus Versehen seine Schwester erschossen.

Der Teenager habe eine seiner selbstgebauten Waffen verkaufen wollen, sagte der zuständige Sheriff, Tim Pounds. Die beiden mutmaßlichen Käufer hätten die Waffe aber gestohlen und die Flucht ergriffen. Daraufhin habe der 13-Jährige geschossen und seine 14 Jahre alte Schwester tödlich getroffen. Der Vorfall soll ich im Haus der Familie in Douglasville ereignet haben.

