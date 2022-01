US-Impfgegner preist Wundermittel gegen Corona: „Trinkt euren eigenen Urin!“

In den Vereinigten Staaten wird der Kampf der Impfgegner immer verrückter. In einer Telegram-Gruppe eines Impfgegners namens Christopher Key wird es mittlerweile richtig wild.

Denn der 49-Jährige erzählt dort, dass er das ultimative Allheilmittel gegen Corona gefunden habe. Besser als jede Impfung, geltend für Geimpfte wie Ungeimpfte. In einem Saal erklärt er seinen Anhängern: „Das Gegenmittel, das wir jetzt gesehen haben, und wir haben tonnenweise Forschung, ist die Urintherapie. OK, und ich weiß, dass das für viele von euch verrückt klingt, aber Leute, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen.“

“Vaccine Police” anti-vaxxer Christopher Key has a new conspiracy for his moronic MAGA followers to cure Covid: Drink their own urine.

“The antidote is urine therapy. God’s given us everything we need… This vaccine is the worst bioweapon I’ve ever seen.“

