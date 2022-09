Unfall-Drama in Holland: Mutter und Kinder vor dem Ertrinken im eigenen Auto gerettet

Schockmoment nahe Amsterdam: Eine Mutter und ihre zwei Kinder kamen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und landeten in einem Graben. Ein schrecklicher Unfall mit glücklichem Ende, der bei allen Beteiligten das Adrenalin steigen ließ.

In einer dramatischen Rettungsaktion haben mehrere Autofahrer in Amsterdam eine verunglückte Mutter und ihre zwei Kinder vor dem sicheren Ertrinken gerettet. Die Frau hatte auf einer Autobahn nahe der niederländischen Hauptstadt am Freitag die Kontrolle über ihren Wagen verloren, der kopfüber in einem Kanal landete, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Fahrer zögerten keinen Moment und stürzten sich in das Wasser.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Politie Eenheid Amsterdam (@politie_amsterdam)

„Ich dachte, er ist tot!“

Zunächst gelang es ihnen, das sich schnell mit Wasser füllende Auto auf die Seite zu kippen und eine Scheibe einzuschlagen. Von der Mutter guckte nur noch eine Hand aus dem Wasser, ein Junge lag bereits mit dem Kopf unter Wasser. Einem der Helfer gelang es, den Jungen durch den Kofferraum aus dem Wagen zu holen. „Ich hatte den Jungen in meinen Armen, als ich ihn ans Ufer brachte. Er war ganz schlapp und bewegte sich nicht mehr, ich dachte, er ist tot“, sagte der Retter nach Angaben der Polizei.

Auch seine Schwester holten die Männer aus dem Wagen, während einer den Kopf der Mutter über Wasser hielt. Rettungskräfte brachten die drei in eine Klinik, die sie voraussichtlich schon bald wieder verlassen können. „Unsere Helden“, wie die Polizei die Retter nannten, konnten auf der Wache wieder zu Kräften kommen.

dpa