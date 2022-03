Aktuelles

Tödlicher Unfall: Auto steckt hochkant in Ablaufschacht

6. März 2022

So einen Unfall sieht man auch als Polizist nicht alle Tage. Bei einem tödlichen Unfall im Saarland ist ein Auto hochkant in einem Ablaufschacht steckengeblieben. Der 28 Jahre alte Fahrer des Wagens starb an der Unfallstelle.