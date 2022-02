Todes-Drama auf Kreuzfahrtschiff: Frau geht nach Streit über Bord

Auf einer Kreuzfahrt durch den Golf von Mexiko ist es am Mittwoch zu einem tragischen Unglück gekommen. Wie unter anderem der Sender „WAFB“ berichtet, stürzte eine 32-jährige Frau über die Rehling ins Wasser. 14 Stunden lang sei das Schiff auf der Suche nach der Frau noch um die Unglücksstelle gekreist, ehe die Führung beschlossen habe, die Suche einzustellen. Ob es ein Unfall oder eine bewusste Handlung der Frau war, ist bislang nicht geklärt.

Zeugen berichteten dem Sender, dass die Frau von Sicherheitsleuten in Gewahrsam genommen worden, nachdem es zu einem Zwischenfall am Whirlpool gekommen war. Auf einem Video bei Twitter ist zu hören, wie sie laut den Namen „Alicia“ ruft, während Sicherheitsleute sie vom Pooldeck herunterführen. Danach wird es unübersichtlich.

JUST IN: New cell phone video shows the moments before and after a woman was held by security and jumped from a Carnival Valor balcony: https://t.co/SA68KjjVP7 pic.twitter.com/Bqf455Usnj

— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) February 17, 2022