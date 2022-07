Tod durch Jägermeister: Trinkspiel in Südafrika sorgt für Entsetzen

In Südafrika hat ein Trinkspiel zum Tod eines Mannes geführt. Die Challenge lautete, eine Flasche Jägermeister innerhalb von zwei Minuten zu exen. Wer dies schaffe, erhalte 200 südafrikanische Rand – was umgerechnet in etwa zwölf Euro entspricht.

Ein Video auf Twitter zeigt einen 30-jährigen Mann bei dem Versuch, die Flasche mit dem hochprozentigen Kräuterschnaps entsprechend zu leeren. Dabei wird er von den umstehenden Gästen angefeuert.

A 30 year old man from Ha-Mashamba near Elim in Limpopo has died after he entered a „competition“ to win R200 for being the fastest drinker of Jagermeister. The man managed to finish the bottle in under 2 minutes, but died shortly after. 😢😢

Doch kurze Zeit später brach der Mann zusammen. Daraufhin wurde er umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo allerdings nur noch sein Tod festgestellt werden konnte, wie in lokalen Medien berichtet wird. Die Polizei untersuche nun den Fall, der sich in der Kneipe namens „Blue Corner Car Wash & Liquor Restaurant“ ereignet haben soll. Eine Anfrage von „The Southafrican“ an den Besitzer blieb bislang unbeantwortet.

Derweil tauchen auch immer mehr Fragen von Twitter-Usern auf. Sie sind verwundert, denn: In Südafrika koste eine Flasche Jägermeister ungefähr 270 Rand – sodass der Gewinner nicht einmal die Kosten für die Flasche gedeckt habe. Das Ergebnis: Noch mehr Unverständnis für die Aktion, die letztlich zum Tode führte.

So the guy drunk a Jägermeister bottle that costs +-R270 for a competition that give the winner R200 🙆🏽

Can anyone make it make sense to me 🤔

