TikTok-Star wird von Stalker bedroht – Vater erschießt 18-Jährigen

Die 15-jährige Ava Majury ist auf TikTok ein Star. Dort hat der Teenager aus Florida bereits über eine Million Follower. Allerdings bringt so viel Fame auch immer das Problem mit sich, Menschen auf sich aufmerksam zu machen, die nicht unbedingt das Beste für einen wollen.

Und so hatte auch Ava einen waschechten Stalker als Fan. Der 18-jährige Eric Rohan Justin wurde zu Beginn des Jahres 2020 auf das Mädchen aufmerksam und begann zunächst harmlos, ihre Videos zu kommentieren. Nachdem sie auf seine Kommentare einging, merkte sie aber recht schnell, dass dort etwas nicht stimmte.

Wie sie der „New York Times“ erzählte, erfuhr sie, dass Freunde aus Florida und New Jersey, wo sie bis 2019 lebte, ihre Handynummer und weitere Infos an Justin verkauften. Doch das war nicht alles. So schrieb Justin auch SMS an Ava, rief sie an und machte Hausaufgaben für eine Klassenkameradin von Ava, um an weitere Informationen heranzukommen.

Wohl in der Hoffnung, den Stalker loszuwerden, willigte Ava schließlich in Absprache mit ihren Eltern ein, Justin zwei Selfies, für die er immerhin 300 Dollar bezahlte, zu schicken. „Es waren nur Bilder von meinem Gesicht“, beteuert sie.

Ava Majury: Stalker kriegt nicht genug

Wenig überraschend, dass dies Justin aber nicht genügte. Er fragte nach weiteren Bildern, unter anderem von ihrem Hinterteil sowie ihren Füßen. Nachdem sie ihn daraufhin auf allen Kanälen blockte, soll er hunderte von Dollar gezahlt haben, um entsperrt zu werden. Daraufhin wurde ihr Vater erstmals tätig und schrieb Justin direkt an. Er erklärte gegenüber der „New York Times“, dass er zu Justin sagte, dass seine Tochter minderjährig sei und Justin den Kontakt einstellen solle.

Den Stalker aber schreckte das nicht ab. Er wandte sich an einen Klassenkameraden von Ava und sprach dort offen über seine Pläne. Angeblich soll er geschrieben haben, er könne die Türe mit einer Schrotflinte aufbrechen. Der Klassenkamerad leitete die Nachrichten weiter an Ava und ihren Vater, einen ehemaligen Polizisten – den das aber nicht wirklich beunruhigte.

Bis Justin im Juli 2021 dann ernst machte. Wie angekündigt bracht er mit einer Schrotflinte durch die Eingangstür ins Haus von Ava und ihrer Familie ein. Seine Waffe aber klemmte, sodass ihr Vater Rob Majury den Einbrecher in die Flucht schlagen konnte. Daraufhin soll er laut Polizeiaussage seine Pistole geholt und an der Tür Wache gestanden haben.

Ava Majury: Vater tötet Stalker

Und tatsächlich: Justin tauchte bereits kurze Zeit später wieder auf. Nachdem Avas Vater den Jungen darum bat, die Schrotflinte fallen zu lassen, dieser der Bitte aber nicht nachkam, erschoss Rob den 18-Jährigen. Die Polizei fand anschließend tausende von Fotos von Ava auf dem Handy von Justin sowie stundenweise Videos.

Wirklich ruhig geworden ist es trotz des Todes aber nicht, berichtet die Familie weiter. So sollen weitere zwielichtige Männer immer wieder den Kontakt zu dem Mädchen gesucht haben, einer soll sogar 1000 Dollar pro Monat für die Handynummer geboten haben. Bei einer Recherche kam heraus, dass es sich um einen registrierten Sexualstraftäter handelte. Weitere Ermittlungen zur Schießerei dauern derweil noch an.

