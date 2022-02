Texanische Mütter festgenommen – Kinder waren verdreckt, verlaust und aßen Exkremente

Die beiden Mitbewohnerinnen Riccy Padilla-Hernandez, 28, und die 34-jährige Yures Molina sind beide Mütter von drei Kindern. Als am 2. Februar ein Wartungsarbeiter in einem Apartmentkomplex in Green Landing ein kleines zweijähriges Mädchen barfuß um einen Pool herumlaufen sieht, ruft er die Polizei.

Die Beamten ziehen sofort die Feuerwehr hinzu, während der 7-jährige Bruder die Beamten ins Haus führt. Dort sehen sie vier weitere Kinder, die unter schrecklichsten Bedingungen hausen müssen. Laut Gerichtsdokumenten waren die Kinder im Alter von 9 bis 1 Jahr „mit Dreck bedeckt“ und „mit Läusen befallen“, berichtet der Sender „KPRC„. Zudem hätten die Beamten verschmutzte Windeln gefunden, in denen Fliegen herumschwirrten, und eine leere, ungewaschene Babyflasche, die schon seit Tagen dort gestanden habe. Zudem hatten die Kinder keinen Zugang zu Nahrung und das einjährige Kind, welches an sein Bettchen gefesselt war, soll so hungrig gewesen sein, dass es seine Exkremente aß, heißt es in den Dokumenten.

Als die Polizei vor Ort eintraf, war keine der beiden Frauen zu Hause. Allerdings rannte Riccy Padilla-Hernandez den Beamten direkt in die Arme, als sie nach Hause kam und die Polizei noch vor Ort war. Dort erzählte sie, dass sie unterwegs war um „ihre Steuern zu erledigen“. Daraufhin wurde auch die Yures Molina, die bereits im siebten Monat schwanger ist, hinzu gerufen.

Beide Frauen wurden verhaftet und wegen Kindeswohlgefährdung angeklagt, durften aber gegen eine Kaution von 15.000 Dollar das Gefängnis bereits wieder verlassen. Im April müssen sie sich dann vor Gericht verantworten. Das Jugendamt hat das Sorgerecht für alle sechs Kinder übernommen.

