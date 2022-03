Tapferer Corona-Patient liegt 550 Tage im Krankenhaus, nun bringt ihn die Polizei nach Hause

Als Donnell Hunter seinen Kampf mit dem Coronavirus beginnen musste, waren Impfungen noch nicht in Aussicht, Schnelltests für jedermann noch eine Rarität und die zweite Welle auch noch nicht abzusehen. 550 Tage lag der US-Amerikaner daraufhin im Krankenhaus und kämpfte mit Covid-19. Nun freut er sich darüber, endlich wieder zuhause zu sein.

Es ist eine Geschichte, die zweifelsohne bewegt. Gerade in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren ist so viel passiert, da fühlt sich der September 2020 wie eine Ewigkeit an. Wir haben bereits darüber gesprochen, was sich pandemisch seitdem in Sachen Impfungen, Tests und Lockdowns getan hat. Davon hat Hunter nur bedingt mitbekommen.



Für ihn stand über die längste Zeit dieser 550 Tage nur im Fokus, einfach Covid-19 zu überstehen. Das ist ihm gelungen und noch besser: Es sieht danach aus, als habe er gute Chancen, sich von der Krankheit, die ihm rund eineinhalb Jahre die Lebensqualität raubte, zu erholen. Wie „NBC News“ berichtet, konnte Hunter in der vergangenen Woche das Krankenhaus in seiner Heimat Albuquerque verlassen.

Was seine Heimkehr den Leuten, die ihm nahestehen bedeutet, das wurde ziemlich deutlich. Als Hunter nach Hause kam, standen sie Spalier für ihn und es gab sogar eine Polizeieskorte für den vielleicht tapfersten Corona-Patienten der Welt. In der Zeit, die er im Krankenhaus verbrachte, wurde Hunter Großvater. Nun war es ihm erstmals möglich, auch sein Enkelkind kennenzulernen. Einen bessere Grund, endlich wieder heimzukehren, kann es wohl nicht geben.

Chaves County Sheriff’s Office leads a convoy during a parade for Donnell Hunter. Hunter of Roswell was hospitalized in Albuquerque with COVID-19 for more than 500 days. He came home today. Story soon on @KOB4 pic.twitter.com/uVFcTDr2ls

— Alex Ross (@Alexrosstweets) March 4, 2022