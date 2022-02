Ein durch den Sturm in den Gegenverkehr geschleuderter Pkw-Anhänger hat einen Autofahrer am Donnerstag in Osnabrück das Leben gekostet.

Er prallte auf der Icker Landstraße 40 in Belm mit einem Lkw zusammen und starb durch den Aufprall. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Abend hinein, die Landstraße war zeitweise voll gesperrt.

dpa