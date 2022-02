Studien zeigen: So kann Vitamin D einem schweren Corona-Verlauf vorbeugen

Vitamin D wird schon länger als Wunderwaffe gegen Corona angepriesen. Aber hält das Vitamin auch wirklich das, was es verspricht? Die israelische Bar Ilan Universität und das Galilee Medical Center haben Studien durchgeführt, um zumindest ein paar belegte Zahlen zu liefern – auch wenn diese nach wie vor mit Vorsicht zu genießen sind. Denn: Die Studie wurde bereits in den ersten beiden Wellen vor der Impfung durchgeführt.

Und seither ist klar, dass die Zufuhr von Vitamin D den Verlauf einer Corona-Erkrankung deutlich abmildern kann. Der Körper braucht Vitamin D fürs Immunsystem, für diverse Stoffwechselvorgänge ist er existenziell. Woher aber das ganze Vitamin D nehmen, gerade im Winter, wenn die Sonne nicht ausreichen scheint?

Mittlerweile greifen immer mehr Menschen auf Vitamin-D-Präparate zurück, diese sollten aber längst nicht alle Menschen einnehmen. Denn eine Überdosierung ist möglich. Zu viel Vitamin D lagert sich dann im Fett- und Muskelgewebe ab. In schlimmen Fällen führt dies zu Erbrechen, Bauchkrämpfen und Übelkeit.

Vor allem ältere und kranke Menschen sollten aber auf ihren Vitamin-D-Haushalt achten und gegebenenfalls nachhelfen. Jüngere Menschen hingegen sind eigentlich über den Tag ausreichend versorgt – sofern sie genug Sonnenlicht abbekommen.

Dennoch ist klar, dass das Vitamin D ein wahrer Beschleuniger für das Immunsystem ist. Dr. Amiel Dror, Leiter der Studie und Arzt, erklärt in der „Times of Israel„: „Wir waren erstaunt, einen solchen Unterschied bei den Patienten zu sehen. Was wir hier sehen, ist, dass Vitamin D Menschen dabei hilft, mit ihrer Corona-Infektion körperlich besser umzugehen.“

Moment. Was?

„Israel scientists say they have gathered the most convincing evidence to date that increased vitamin D levels can help COVID-19 patients reduce the risk of serious illness or death.“https://t.co/wXAayUCIRG

— Tim Röhn (@Tim_Roehn) February 3, 2022