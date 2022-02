Studie beweist: So hilflos ist das Mittel Ivermectin gegen das Corona-Virus

Immer wieder wird das Mittel Ivermectin von Impfgegnern und Corona-Leugnern als Wundermittel gegen das Virus angeführt. Inzwischen haben erste Kliniken wissenschaftliche Untersuchungen dazu angestellt und kommen zu genau den Ergebnissen, die bereits vorhergesagt wurden.

Die Fachzeitschrift „JAMA Internal Medicine“ hat nun eine erste Studie dazu veröffentlicht. So haben Mediziner des Raja Permaisuri Bainun Krankenhauses in Malaysia die Daten einer randomisierten Studie mit Ivermectin an 490 Covid-Patienten zwischen Mai und Oktober 2021 analysiert. Alle Patienten waren über 50 Jahre alt und galten als leicht bis mittelschwer erkrankt. Die Hälfte von ihnen erhielt das Medikament, um zu testen, ob es hilft, nicht schwer zu erkranken.

Das Resultat: Bei 21,6 Prozent der Patienten, die Ivermectin erhielten, entwickelte sich eine schwere Erkrankung. Patienten, die mit der Standardbehandlung auskommen mussten, erkrankten zu 17,3 Prozent schwer. Eine schwere Erkrankung war es dann, wenn Sauerstoff zur Unterstützung der Atmung benötigt wurde.

Es gab also laut Studie keine signifikanten Unterschiede, ob mit oder ohne dem Mittel behandelt wurde. Allerdings war es eine sogenannte „Open-Label-Studie“. Das bedeutet, die Patienten wussten vorher, welcher Gruppe sie zugeteilt waren. Dadurch könnten sich möglicherweise Verzerrungen gebildet haben. Auch, was eine mögliche Überschätzung des Medikaments anging. Allerdings gibt es bereits weitere Labore, die sich mit dem Mittel beschäftigen. So untersucht auch die britische Universität Oxford die Behandlung mit dem Mittel, möchte die Ergebnisse aber erst vorlegen, wenn man die Forschung abgeschlossen hat.

