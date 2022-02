Streit um Maske eskaliert völlig: Snowboarder am Lift festgenommen

In einem kanadischen Skigebiet ist ein Streit um eine nicht getragene Maske gehörig eskaliert. Ein Video auf Twitter zeigt zunächst einen Snowboarder, der an einem Lift steht. Der Fahrer selbst trägt keine Maske, der Lift fährt nicht. Denn der Snowboarder soll von der Security aufgrund seiner fehlenden Maske aufgehalten werden. Es kommt zu tumultartigen Szenen, weil sich der Snowboarder massiv gegen die Festsetzung wehrt.

Nach der Frage eines umstehenden Zuschauers, warum er keine Maske trage, antwortet der Snowboarder nur kurz angebunden, dass er keine tragen müsse und man ihn ja verklagen könne. Nach und nach verlieren deshalb auch die umstehenden Gäste die Geduld und schalten sich schließlich in die Festsetzung mit ein. So kommen den zwei Security-Männern schließlich weitere Gäste zu Hilfe, ehe schlussendlich die Polizei eintrifft und den Mann abführt:

A snowboarder was physically detained by security for not wearing a mask at Canada’s Blue Mountain Resort.

The man says he is ‚medically exempt‘ before being ‚arrested‘ by a security guard.

A crowd can later be heard cheering as he is detained by police. pic.twitter.com/aiG2pAY94W

