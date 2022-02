Siebenjährige stirbt an Corona – sie hatte diese Vorerkrankung

Corona-Drama in Knoxville (USA). Eine Schülerin erlag im Alter von nur sieben Jahren einer Covid-19-Infektion, verstarb an Komplikationen. Laut einem Bericht des dort ansässigen Newsportals „Knox News“ ist das der erste Kinds-Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die siebenjährige Adalyn Rita Graviss starb am Montagabend, 7. Februar, nachdem sie eine schwere neurologische Reaktion auf Covid-19 entwickelt hatte, sagte ihre Mutter, Jennifer Kowalski-Graviss, gegenüber „Knox News“.

Adalyn, eine Zweitklässlerin an der Rocky Hill Elementary School, litt am Raynaud-Syndrom und ihre Mutter sagte, die Ärzte glauben, dass Covid-19 eine Autoimmunerkrankung bei dem Kind ausgelöst habe.

Was ist das Raynaud-Syndrom?

Bei dem Raynaud-Syndrom (Morbus Raynaud) treten attackenartig Durchblutungsstörungen auf, die vor allem die Finger betreffen. Diese werden dann blass und kalt, fühlen sich taub an oder schmerzen sogar. Meist sind die Beschwerden harmlos, manchmal steckt jedoch auch eine schwerwiegende Erkrankung hinter den Symptomen.

Alle Gebete helfen nicht

„Sie war einfach das beste Kind auf der ganzen Welt“, sagte Jennifer Kowalski-Graviss. „Ihr Herz war so, so groß. Aber es war einfach nicht stark genug.“ Adalyn hatte am Freitag leichtes Fieber, sagte Kowalski-Graves. „Es kam innerhalb weniger Stunden. Ihr Körper konnte einfach nicht dagegen ankämpfen.“ Über das Wochenende hinweg wurde das Mädchen dann in zwei verschiedenen Kinderkrankenhäusern behandelt.

„Adalyn hatte Tausende und Abertausende von Menschen, die für sie beteten“, so die Mutter. „Die ganze Schule hat Gebetsgruppen abgehalten. Es war so erstaunlich. Sie wurde so geliebt. Sie hat das Leben aller erleuchtet.“ Adalyn, die von allen Kindern in der Nachbarschaft als „Mutterhenne“ bezeichnet wurde, hatte vier Jahre lang jede einzelne Nacht für eine kleine Schwester gebetet, sagte ihre Mutter.

Ihr „größter Traum wurde wahr“ am 28. Januar, als die kleine Schwester Ella geboren wurde, sagte Holly Pace, die Adalyns Kindergärtnerin in Rocky Hill gewesen war. „Sie hat ununterbrochen darüber gesprochen. Sie war so stolz.“ Doch es waren nur wenige Tage, die Adalyn mit Ella verbringen durfte, bevor sie krank wurde und isoliert werden musste.

Seltene Erkrankung als Ursache

Innerhalb weniger Stunden nach ihrer Aufnahme ins Krankenhaus wurde Adalyn intubiert, sagte ihre Mutter. „Sie glauben, dass ihr Körper angegriffen wurde“, sagte Kowalski-Graviss und fügte hinzu, ein Neurologe sagte, Adalyn habe eine akute disseminierte Enzephalomyelitis oder ADEM entwickelt.

ADEM, das bekanntermaßen häufiger bei Kindern auftritt, ist eine seltene Erkrankung, die auf Infektionen folgt und weit verbreitete Entzündungen des Gehirns und des Rückenmarksgewebes auslösen kann. Die genaue Ursache ist zwar unbekannt, aber in schweren Fällen kann die durch eine Entzündung verursachte Nervenschädigung zu einer langfristigen Behinderung und zum Tod führen.

Es ist bekannt, dass es häufiger bei Infektionen der oberen Atemwege auftritt, wie sie bei der Omikron-Variante auftreten können. Dutzende Fälle wurden weltweit nach einer Covid-19-Infektion gemeldet.

„Wir sind zutiefst traurig über den plötzlichen Verlust einer unserer Schülerinnen“, sagte Tina Holt, Schulleiterin von Rocky Hill, am Dienstag in einer Nachricht, die den Eltern der Schule übermittelt wurde. „Unsere Gedanken sind bei allen Trauernden, insbesondere bei der Familie Graviss.“

Eine von Pace eingerichtete Spendenaktion auf GoFundMe, der Adalyn Graviss Memorial Fund, hat ihr Ziel von 15.000 US-Dollar bereits überschritten. Ein Essens-Zug hat in der ersten Märzwoche Lebensmittel für die Familie organisiert. Die Welle der Unterstützung sei unglaublich, sagte Kowalski-Graviss.

Adalyn „berührte so viele Leben“, sagte sie. „Sie war das erstaunlichste Mädchen mit dem größten Herzen. Dieses Kind hat die Welt verdient.“