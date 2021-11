Schulbus in England überschlägt sich – mehrere Verletzte

Bei einem Schulbusunfall in Mittelengland sind mehrere Kinder leicht verletzt worden. Ein Kind brach sich einen Arm, als sich der Bus aus bisher ungeklärter Ursache auf einer Straße in North Hykeham bei Lincoln überschlug. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

We are on scene at Meadow Lane, North Hykeham following reports of an overturned school bus. Thankfully there are no serious injuries reported.

Please do not attend the scene. St. Christopher’s School on Hykeham Rd is the rendezvous point. Inc 91 of today. pic.twitter.com/PLexA2LpY1

