Schüler (17) aus Deutschland auf Klassenfahrt am Comer See ertrunken

Ein 17 Jahre alter Schüler aus Deutschland ist am Wochenende bei einem Badeunfall am Comer See ums Leben gekommen. Der Jugendliche starb am Freitagabend in dem beliebten See in Norditalien, wie die Polizei in Como am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Der Junge sei zwar aus dem Wasser gezogen worden, die Wiederbelebungsversuche blieben dann aber erfolglos. Nach Polizeiangaben war der Jugendliche auf einer Klassenfahrt. Nach dem Abendessen seien er und zwei Mitschüler gegen 20 Uhr dann von der Promenade in den See gesprungen, als die Lehrkraft offenbar kurz nicht aufpasste.

An der Stelle gelte ein Badeverbot, weil der See tief ist und gefährliche Strömungen herrschten. In den vorigen Jahren starben bei ähnlichen Unfällen bereits mehrere meist junge Leute.

dpa