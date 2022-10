Schock in Mittelamerika: Flugzeug vermisst – fünf Deutsche an Bord

Vor der Küste Costa Ricas ist nach Behördenangaben ein Flugzeug mit fünf deutschen Passagieren verschwunden. Die Kommunikation mit der Maschine sei gegen 18 Uhr (Ortszeit) – also am frühen Samstagmorgen (22. Oktober) um zwei Uhr deutscher Zeit – abgebrochen, teilte Costa Ricas Ministerium für öffentliche Sicherheit auf Facebook mit. An Bord seien auch fünf Deutsche, hieß es in einem Video des Ministers für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres. Das Flugzeug befand sich demnach auf dem Weg von Mexiko nach Puerto Limón an der Karibikküste des mittelamerikanischen Landes. Gemeinsam mit den Nachbarstaaten seien Untersuchungen eingeleitet worden, hieß es. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.

dpa