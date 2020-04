Ist dieser Unfall wirklich mit Absicht passiert? Ein Mann soll seinen Vater im bayerischen Rödental absichtlich überfahren haben.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, starb der 69-Jährige noch in der Hofeinfahrt des gemeinsamen Hauses. Das Motiv sei noch unklar. Der 40-Jährige sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft fuhr er am Samstagabend zwischen 21.30 und 22 Uhr mit seinem Auto aus der Garage. Dabei soll er das Garagentor beschädigt und dann seinen Vater umgefahren haben.

Nachbarn und ein Notarztteam konnten den 69-Jährigen nicht mehr reanimieren. Der Sohn sei erst mit dem Auto geflüchtet, später aber zu Fuß zurückgekommen. Der Deutsche ließ sich widerstandslos festnehmen, hieß es weiter.