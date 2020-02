Mit der Schnapsflasche auf dem Schoß ist ein Autofahrer in Bielefeld in eine Alkoholkontrolle geraten – und war offenbar so besoffen, dass er nicht mal mehr ohne Hilfe aus dem Wagen aussteigen konnte.

Zeugen hatten am Dienstag die Polizei alarmiert, weil ein 55-Jähriger in Schlangenlinien durch die Innenstadt gefahren war. Eine Streifenwagenbesatzung brauchte mehrere Anläufe, bis sie den Mann stoppen konnte.

„Der Bielefelder war unfähig, für den Alkohol-Test selbständig auszusteigen und benötigte die Unterstützung der Beamten“, schrieb die Polizei am Mittwoch. Der 55-Jährige kam in die Ausnüchterungszelle.