Ryanair-Skandal: Airline zwingt Südafrikaner vor Reise zu Wissenstest

Was soll das denn? Passagiere der irischen Billig-Airline Ryanair mit südafrikanischer Staatsangehörigkeit, die nach Großbritannien einreisen wollen, müssen sich aktuell einem Wissenstest unterziehen.

Mehrere Betroffene äußerten sich in den sozialen Medien empört darüber, dass sie einen Test mit mehreren Wissensfragen machen sollten. Dazu wurden teilweise Fotos des Fragebogens veröffentlicht:

As the fallout from UK airline Ryanair’s decision to test South African passport holders’ general knowledge in Afrikaans continues, the Afrikaans Language Board says the quiz had major implications for the language in South Africa https://t.co/0nqvxoogdc. pic.twitter.com/6STFxiAevq

