Weil sie sich nicht anders zu helfen wussten, haben sich ein siebenjähriger Karnevalist in Handschellen und seine Mutter im rheinland-pfälzischen Kusel an die Polizei gewandt.

Wie die Beamten in Kaiserslautern am Dienstagabend mitteilten, legte sich der Junge bei einer Fastnachtsveranstaltung die Fesseln an und konnte sie nicht wieder öffnen. Einen passenden Schlüssel fanden die Polizisten allerdings auch auf der Wache nicht.

Sie durchtrennten daher zunächst mit einem Bolzenschneider die Kette zwischen den Händen. Die Entfernung der Metallringe um die Handgelenke übernahm dann ein Krankenhaus mit Spezialwerkzeug. Dorthin wurde der Junge sogar von der Polizei gebracht.