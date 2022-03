Noch ein letzter Big Mac: Russen stürmen McDonald’s-Filialen vor Kriegs-Schließung

Mit der Ankündigung, wegen des Kriegs in der Ukraine alle McDonald’s-Filialen zu schließen, wurde in Russland ein wahrer Run auf die Fast-Food-Kette ausgelöst. Kilometerlange Schlangen bildeten sich vor manchen Restaurants – die Russen wollten noch einen letzten Burger ergattern.

In den sozialen Medien sind Videos von einem McDrive aus Moskau aufgetaucht, die zeigen, wie beliebt das große gelbe M offenbar auch in Russland ist. Bilder zeigen auch viele Fußgänger, die bei klirrender Kälte im Freien in den Schlangen ausharren, bevor sie ein letztes Mal einen Hamburger ergattern können.

People in Moscow waiting in line for McDonald’s after they announced they would be closing all 847 locations in Russia. #RussiaUkraineCrisis #McDonalds #Moscow pic.twitter.com/CozmFpmexX — 🇺🇦 (@UkraineLiveNews) March 9, 2022

Vor wenigen Tagen hatte der Konzern bekanntgegeben, alle ca. 850 Restaurants im Land ab dem 8. März zu schließen. Damit gab McDonald’s dem öffentlichen Druck nach: In den sozialen Medien war unter dem Hashtag #BoycottMcDonalds der Rückzug aus Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine gefordert worden. McDonald’s stand aber keinesfalls alleine in der Kritik. Auch die anderen Fast-Food-Konzerne wie KFC oder Starbucks wurden kritisiert, weil sie ihr Geschäft in Russland weiter betrieben.

McDonald’s-Präsident sorgt sich um 62.000 Mitarbeiter

Einige ganz pfiffige Personen wollten ihre Burger nach dem Kauf anschließend sogar online verkaufen und boten Happy Meals, Cheeseburger oder auch einfach nur Getränke zu völlig überzogenen Preisen an. Ein Beispiel: Drei Burger wurden für 40.000 Rubel inseriert, was einem Preis von etwa 280 Euro entspricht. Die etwas älteren Russen dürften sich bei diesem Run an 1990 erinnert haben, als die ersten McDonald’s-Filialen in Russland eröffneten.

Der Präsident und Vorstandsvorsitzende von McDonald’s, Chris Kempczinski, bestätigte die Schließungen in Russland in einer Mitteilung in den sozialen Medien. Unter anderem gab er aber auch zu Bedenken, dass der Konzern eben auch für 62.000 Mitarbeiter in Russland verantwortlich ist, die „ihr Herz und ihre Seele in unsere Marke McDonald’s gesteckt haben, um ihren Gemeinden zu dienen“.

In a message shared to employees and franchisees, CEO Chris Kempczinski shared that McDonald’s will temporarily close all restaurants and pause all operations in Russia. Click to read the message in its entirety. https://t.co/g8BXaKxvNj pic.twitter.com/6jt0NnYhKz — McDonald’s Corporation (@McDonaldsCorp) March 8, 2022

Daher wird McDonald’s wohl auch das Gehalt der Angestellten weiter bezahlen, wie der Präsident ausführt. Man werde sich aber alle Optionen offen halten und die Situation weiter beobachten. Wann der Betrieb in Russland wieder aufgenommen werden wird, das steht noch in den Sternen.

