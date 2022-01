Aktuelles

„Kot“ d’Azur: Corona-Schnelltests sorgen für verstopfte Kläranlagen in Nizza

13. Januar 2022

Ärgerliche Panne an der "Kot" d'Azur: Weil mehrere Bürger ihre Schnelltests in die Toilette warfen, hat die Gemeinde Nizza nun mit verstopften Kläranlagen zu tun. Die Verwaltung appelliert an die Vernunft der Menschen: Corona-Schnelltests seien für die Tonne und nicht fürs Klo!