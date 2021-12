Neun Unfälle mit 20 Autos auf A6 – Autos zerfetzt

Neun Autounfälle haben sich auf der Autobahn 6 bei Amberg in der Oberpfalz wegen Straßenglätte ereignet. Auf einem Abschnitt von etwa einem Kilometer waren insgesamt 20 Autos in die Unfälle verwickelt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Einige Autos wurden regelrecht auseinandergerissen, wie Fotos von dem Unfall zeigen. Weitere Informationen zu den einzelnen Unfällen wurden am Abend nicht bekannt. Die A6 wurde nach zwischenzeitlicher Sperrung wieder in beide Richtungen freigegeben.

Unfälle auf der A93 und in Regensburg

Auch auf der A93 zwischen Wiesau und Mitterteich krachten zwölf Fahrzeuge bei zwei Unfällen ineinander. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

In Regensburg ist ein Linienbus in geparkte Autos gefahren. Drei Fahrgäste kamen leicht verletzt in Krankenhäuser, neun geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt.

dpa