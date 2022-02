Neues Omikron-Sympton: Was verraten die Augen über eine Infektion?

Inzwischen macht die Omikron-Variante weltweit annähernd 100 Prozent der Neuinfektionen aus. Die Variante ist ansteckender, aber eben auch milder im Verlauf, als die Vorgängervarianten. Mit einhergehend sind aber auch andere neue Symptome, weshalb immer wieder neue Indikatoren für eine Erkrankung mit der Corona-Variante des Corona-Virus auftauchen.

Nun scheint ein weiteres Symptom aufgetaucht zu sein. Laut einer amerikanischen NBC-Tochtergesellschaft sei festgestellt worden, dass die Suchanfragen zu „Augenschmerzen“ und „juckenden Augen“ in jenem Zeitraum zugenommen haben, während sich die Omikron-Variante in den USA immer weiter ausbreitete. Darauf bezieht sich auch ein Artikel von „Bestlifeonline„.

Juckreiz kein ungewöhnliches Corona-Symptom

Darüber hinaus hatten auch mehrere Menschen bei Twitter über „juckende Augen“ berichtet:

The second time I had Covid (unvaxxed) all it was, was itchy, sore and watery eyes with a slight headache. I wouldn’t have even known I had it, but I had to test for work.. — Melissa Sebree AKA Your Mother (@MelissaSebree) February 4, 2022

Did anyone’s chest feel heavy with COVID? I’ve got such strange symptoms: itchy eyes, a few sneezes, sore/scratchy throat, and a heavy chest. But no cough, no fever that I’ve noticed, no major headache. I feel more cold-y than COVID-y. — Joy Beth Smith (@JBsTwoCents) February 3, 2022

Tatsächlich sind sich viele Ärzte inzwischen einig, dass Omikron eher die oberen Atemwege befällt als die Lunge. Was automatisch auch eine Rötung oder einen Juckreiz der Augen begünstige. Tatevik Movsisyan, Leiterin des „Advanced Ocular Care Service“ an der Ohio State University College of Optometry, erklärt: „Bei jedem Virus reagiert der Körper mit einer Entzündung, die Rötung und Juckreiz der Augen verursachen kann.“

Allerdings sollte man nun nicht davon ausgehen, dass juckende Augen alleine bereits dafür sprechen, dass jemand Corona hat. Es sei unwahrscheinlich, dass juckende Augen, die durch Covid verursacht werden, isoliert auftreten, heißt es weiter. Sollten jedoch daneben weitere erkältungsähnliche Symptome auftreten, wäre ein schneller Test das Beste.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: