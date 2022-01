Aktuelles

Neue Corona-Variante in Frankreich aufgetaucht: Was bisher über die Mutation B.1.640.2 bekannt ist

4. Januar 2022

In Südfrankreich haben Experten bei zwölf Patienten eine neue Corona-Mutation nachgewiesen. Was bisher über die Corona-Variante B.1.640.2 bekannt ist und wie gefährlich sie werden könnte, lest ihr hier.