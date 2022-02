Neue Corona-Tests mit dem Smartphone: PCR adé und Ergebnis bald schon in 25 Minuten?

Die Kapazitäten für PCR-Tests kommen in Deutschland zunehmend an ihre Grenzen. Allerdings gilt diese Testmethode immer noch als Goldstandard und ist der Weg, mit dem Gesundheitsämter Corona-Infektionen nachweisen. Wird PCR aber bald ersetzt durch eine Technologie, bei der Smartphones eine wichtige Rolle spielen?

In der Wissenschaftsdatenbank „Jama Network“ wurde Ende Januar von Wissenschaftlern der University of California in Santa Barbara (USA) eine neue Corona-Testmethode vorgestellt. Es handelt sich dabei sogenannte Smart-Lamp (also zu deutsch die „schlaue Lampe“). Durch sie soll es künftig möglich sein, ein ähnlich genaues Ergebnis beim Corona-Tests wie bei PCR-Tests zu erhalten. Das soll aber ganz ohne Labore und lange Wartezeiten geben.

Stattdessen stehen im Kontext der Smart-Lamp-Testung zwei Aspekte im Vordergrund: Eine wichtige Rolle spielt eine Smartphone-App, die soll erkennen, ob ein Test positiv oder negativ war. Darüber hinaus soll die Auswertung der Probe, die beim Corona-Test abgegeben wird, in nur 25 Minuten ausgewertet sein, Bei PCR-Tests sind aktuell Wartezeiten von mehreren Tagen nicht unüblich.

At-home COVID-19 tests could be more affordable thanks to your smartphone

The SmaRT-LAMP system promises to be nearly as accurate as a PCR test.https://t.co/Ibw7zMyTbQ#tnatw @tnatw pic.twitter.com/6ovgFPLd0j

— BB Hong (Jing-Yu) (@BB_Hong_tw) January 31, 2022