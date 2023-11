Nasskaltes Wetter in NRW: Hier herrscht jetzt Frost und Glättegefahr

In Nordrhein-Westfalen steht ein nasskaltes und winterliches Wetter bevor. In den kommenden Tagen wird es bei wechselnd bis starker Bewölkung schauerartigen Regen geben, der sich auch in Schnee verwandeln kann. Im Bergland ist sogar mit Schneefall bis ins Flachland zu rechnen.

Schneeregenschauer am Wochenende in NRW

Samstag und Sonntag wird es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei wechselnd bis starker Bewölkung schauerartigen Regen geben, in den sich auch Schnee mischen kann. In Lagen über 400 Metern gibt es Schnee- oder Schneeregenschauer. In der Nacht zum Sonntag können die Temperaturen im Bergland auf -1 Grad sinken, wodurch Glättegefahr besteht. Ursprung des Wetters ist laut DWD Meereskaltluft polaren Ursprungs aus dem Norden. Die Höchsttemperaturen im Flachland liegen zwischen 4 und 7 Grad.

Frost und Glättegefahr zur neuen Woche

In der Nacht zum Montag bleibt es bei Regen- und Schneeschauern, leichter Frost sorgt für Glättegefahr. Am Montag können die teils kräftigen Niederschläge bis in tiefere Lagen auch als Schnee fallen, im Bergland schneit es durchgehend. Die Temperaturen liegen im Flachen zwischen 3 und 6 Grad, in höheren Lagen können sie unter den Gefrierpunkt fallen.

dpa