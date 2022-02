Nackt-Prügelei in Disney World: Betrunkene Schwestern drehen völlig durch

Die Geschichte könnte auch aus einem Script eines Filmes stammen, vielleicht auch eines Filmes für Erwachsene. Dass es aber wirklich so passiert ist, das bestätigen Gerichtsprotokolle. Denn für zwei Schwestern hatte es strafrechtliche Konsequenzen, dass sie in Disney World betrunken aufeinander losgingen und sich die Kleider vom Leibe rissen.

Wie die „New York Post“ berichtet, handelte es sich bei den beiden Schwestern um eine 29-Jährige und eine 31-Jährige. Bei ihrem Besuch der Disney World in Florida ließen die beiden aus New Jersey stammenden Geschwister ihre Manieren offenbar zuhause.

Zunächst aber hatten sie ihren Spaß: Erst ließen sie es in einem Steakhouse krachen, dann ging es in einem Irish Pub rund (ja, auch sowas gibt es in Disney World). Die Situation eskalierte erst, als der Tag sich dem Ende neigte. Als sie sich für den Heimweg völlig betrunken ein Uber bestellen wollten, bemerkten sie, dass ihre Smartphone-Akkus den Trip nicht überlebt hatten. Ein Sicherheitsmann von Disney World wollte helfen, bestellte den beiden einen Fahrer. Der weigerte sich aber, weil die beiden zu betrunken waren.

So eine Show gab es selbst im Cirque du Soleil noch nicht

Was dann passiert ist, dürfte den Fahrer in seiner Entscheidung bekräftigt haben. Denn während sie versuchten, ein anderes Taxi zu bestellen, gerieten die beiden aneinander. Angeblich nannte eine Schwester die andere eine „schlechte Mutter“, auch über ihren Partner zog sie her. Es folgte eine ganz besondere Aufführung: Es flogen Fäuste, Ohrfeigen wurden verteilt und rumgeschrien.

Kurz darauf wurde eine der beiden Schwestern nur in Unterwäsche und Sandalen weinend in einem Gebüsch gesichtet. Mittlerweile hatte der Alkoholkonsum der jüngeren Schwester auch Konsequenzen: Sie musste sich übergeben. Doppelt bitter: Ihre ältere Schwester rutschte auf dem Erbrochenen aus. Und als wäre das Chaos nicht schon groß genug, riss sich die jüngere Schwester dann alle Kleider vom Leibe.

Augenzeuge war der Sicherheitsmann, der kurz zuvor noch beim Uber ausgeholfen hatte. Er informierte die Polizei über den Zwischenfall und sorgte so letztlich dafür, dass die beiden – getrennt voneinander – festgenommen wurden. Nachdem beide Schwestern aber wenig später erklärten, sie wollen sich nicht gegenseitig anzeigen, beließ es die Staatsanwaltschaft dabei. Die beiden kamen mit einer Rüge und der Festnahme davon.