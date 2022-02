Mutter von Auto angefahren und mitgeschleift: Streit um Parkplatz endet im Mord

Einen Parkplatz zu finden kann nervenaufreibend sein. Erst Recht, wenn der Faktor Zeit hinzukommt. In deutschen engen Innenstädten kann es da schon mal zu einem Streit kommen. Im „Land of the Free“, wo die Freiheit nicht nur für die Menschen grenzenlos ist, sondern auch Platz ohne Ende, damit auch jeder seinen SUV vor die Haustüre bekommt, sollte die Suche nach einem Parkplatz eigentlich niemanden groß fuchsen.

Im US-Bundesstaat Florida in Hialeah aber kostete es eine Mutter am 13. Februar das Leben. Wie „NBC Miami“ berichtet, soll die Tochter von Olga Fernandez nach Hause gekommen sein und ihrer Mutter berichtet haben, dass jemand auf dem Parkplatz von ihr stehe. Es ist das letzte Gespräch, was die Tochter mit ihrer Mutter führte.

Denn während die Tochter laut Aussage einer Freundin im Bad verschwand, wollte die Mutter nach der Parkplatzsituation schauen. Als die Tochter wieder aus dem Bad kam, hörte die ihre Mutter schreien. Zeugen sagten aus, dass die Mutter den Fahrer zur Rede stellen wollte wegen des Parkplatzes, dieser Fernandez aber einfach überfuhr, mitschleifte und davon brauste. Der Fahrer wird aktuell noch gesucht von der Polizei.

Sanitäter versuchten noch, die Frau wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Die Tochter steht laut NBC seither unter Schock, kann nicht mehr schlafen. „Das Mädchen sagt, dass sie ihre Augen nicht schließen kann, weil sie ihre Mutter auf dem Boden liegen sieht, die aus dem Mund blutet und sagt: ‚Ich kann nicht atmen'“, so eine Freundin der Mutter. Inzwischen wurde eine GoFundMe-Kampagne für die verstorbene Mutter ins Leben gerufen.

