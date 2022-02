Mutter erschossen, Baby in den Mississippi geworfen – Vater angeklagt

In den USA in der Stadt Memphis hat sich ein grausiges Verbrechen zugetragen. Wie der Sender „WMC“ berichtet, soll Brandon Isabelle seine 27 Jahre alte Freundin und seine erst zwei Tage alte Tochter ermordet haben. Wie die Polizei erklärt, soll Isabelle die Mutter seines Kindes zunächst erschossen haben, anschließend soll er das Baby in den Mississippi geworfen haben, wo es sehr wahrscheinlich ertrunken ist.

Zunächst war ein verlassenes Auto in der Gegend gefunden worden, welches sich nach einer Überprüfung des Kennzeichens als das Fahrzeug von Danielle Hoyle, der Mutter des Babys, herausstellte. Während die Polizei noch die Familie kontaktierte, fanden die Beamten in der Nähe des Wagens die Leiche der 27-Jährigen. Von dem Neugeborenen aber fehlte jede Spur.

Daraufhin gab das Tennessee Bureau of Investigation eine Vermisstenmeldung heraus. Nach 24 Stunden erfolgloser Suche teilten die Ermittler der Öffentlichkeit mit, dass sie nicht mehr davon ausgehen, das Kind lebend zu finden.

Festnahme und Geständnis

Isabelle ist inzwischen gefasst und erklärte gegenüber den Beamten, seine Freundin zunächst in eine Gegend der Stadt gelockt und anschließend erschossen zu haben. Auch gab er zu, das Kind danach genommen und in den Fluss geworfen zu haben. Ebenso die Pistole, mit der er Danielle Hoyle erschoss.

Am heutigen Freitag soll er bereits angeklagt werden. Bislang wurde er nur mit Verkehrsverstöße auffällig. „Brandon Isabelle, der Vater der vermissten neugeborenen Kennedy Hoyle, wurde wegen Mordes ersten Grades (2x), Mordes in Verbindung mit schwerer Entführung, besonders schwerer Entführung und Manipulation/Fabrikation von Beweismitteln im Zusammenhang mit dem Tod von Danielle und Kennedy Hoyle angeklagt“, so die Polizei von Memphis. Das Baby ist derweil noch nicht gefunden worden. Die Suche nach den Überresten dauert an.

