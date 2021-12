Mikrochip zur Corona-Impfung auf dem Markt – auch so könnt ihr euren Impfpass vorzeigen

Über Mikrochips im Kontext der Corona-Impfung gab es in der Vergangenheit die eine oder andere krude Verschwörungstheorie. Nun kann man sich aber tatsächlich einen Mikrochip einpflanzen lassen – allerdings nur, um so einen Impf- oder Testnachweis auf anderem Wege bei sich zu tragen.

Die Idee, mit einem Mikrochip zu arbeiten, kam dem schwedischen Start-Up DSruptive. In den vergangenen Monaten haben die Entwickler daran getüftelt, wie der Chip unter die Haut eingepflanzt werden kann, um Nutzern das Vorzeigen von Nachweisen der Corona-Impfung oder von Corona-Tests zu erleichtern.

>> Impfgegner wollen mit Kochsalz betrügen – und werden doch geimpft <<

Das Ganze funktioniert so: Der 2 x 6 Millimeter große Mikrochip wird unter die Haut eingesetzt. Auf den Chip wird das Dokument mit dem Impf- oder Testnachweis aufgespielt. Dann agiert der Chip quasi als QR-Code unter der Haut. Sollte etwa ein Gastronom den Nachweis checken wollen, kann er seinen QR-Code-Scanner dann einfach an die Hand des Gastes halten. So werden die Daten übertragen und der entsprechende Nachweis kann erbracht werden – auch wenn das Handy mal leer ist oder der Drucker nicht funktioniert. In diesem Video gibt es ein Beispiel vom erklärten Ablauf:

A Swedish company has come up with a microchip that can be inserted under the skin so that users can carry their Covid passports in their arm. pic.twitter.com/Vkl82q7dGR

— AFP News Agency (@AFP) December 21, 2021