Mutter tötet Tochter (3) im Drogenwahn, weil SpongeBob es ihr befohlen hat

In den USA ist eine Frau wegen des Mordes an ihrer Tochter (3) angeklagt. Das Verbrechen geschah bereits im vergangenen September, nun aber gibt es erste Aussagen der 22-Jährigen Mutter. Wie Justine Johnson dem Ermittler der Kinderschutzbehörde Ryan Eberline erzählte, soll dafür unter anderem SpongeBob Schwammkopf verantwortlich gewesen sein.

Eberline berichtete dem Sender „MLive„, dass sie ihm gegenüber erklärt habe, dass sie sich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern könne. „Sie sagte, dass sie Halluzinationen aufgrund des Heroin-Entzugs hatte und etwa zwei Wochen lang nicht geschlafen hatte. Sie hatte Halluzinationen vom Fernseher, der ihr befohlen hatte, das Leben ihrer Tochter zu nehmen, oder sie würden sie töten. Es war SpongeBob, der diese Dinge im Fernsehen sagte. Wenn sie nicht tun würde, was sie ihrer Tochter angetan hat, würden sie sie umbringen. Sie sagte, sie hatte Angst um ihr Leben und sie habe den Verstand verloren.“

Zur Tatzeit lebte die Beschuldigte bei ihren Brüdern und ihren Eltern. Dort fanden ihre Brüder seinerzeit das tote Mädchen hinter dem Haus in einem Müllsack, aus dem ein Füßchen ragte, während sie auf der Suche nach ihrer Schwester waren. Die Tochter wurde letztlich von der Polizei mit zahlreichen Messerstichen tot geborgen worden. Eine erste Anhörung vor der Verhandlung ist für den 28. Februar angesetzt.

„SpongeBob Schwammkopf“ (englischer Originaltitel: „SpongeBob SquarePants“) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie aus dem Jahre 1998. In der Erfolgsserie geht es um die Erlebnisse eines gleichnamigen Schwamms (englisch: sponge), der mit anderen Meerestieren in der am Meeresgrund gelegenen Stadt Bikini Bottom Abenteuer erlebt.

