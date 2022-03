„Max Balance Sport Protein“-Riegel zurückgerufen – kann Glasstücke enthalten

Proteinriegel sind der Snack für Kraftsportler und Freunde des Bodybuildings. Doch bei einer Marke muss man in den kommenden Tagen wohl vorsichtig sein.

Bestimmte Proteinriegel mit dem Namen „Max Balance Sport Protein Bar“ in der Geschmacksrichtung Schoko-Brownie sind vom Hersteller aus dem Handel zurückgerufen worden. Es sei nicht auszuschließen, dass in einzelnen Riegeln Glasstücke enthalten sein können, teilte der Hersteller am Montag mit.

Betroffen sei ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) L 07/2022 P. Es werde davon abgeraten, diese Riegel zu essen. Wie der Hersteller, die niederländische Prinsen B.V., weiter mitteilte, wurden die 45-Gramm-Riegel bundesweit vorwiegend bei Budni, Edeka, Marktkauf und Netto Marken-Discount angeboten. Die entsprechende Ware sei sofort aus dem Verkauf genommen worden.

