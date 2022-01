Mann wird zum Spender für Schwiegermutter – einen Monat später hat er weder Niere noch Freundin

Was sind deine schlimmsten Erfahrungen mit einem Ex-Partner? Diese Frage hat auf der Influencer-Plattform TikTok einen Hype ausgelöst. Dort erzählen – hauptsächlich – Männer von ihren schlimmsten Erlebnissen mit Ex-Freundinnen. Der Mexikaner Uziel Martinez dürfte diesen inoffiziellen Wettbewerb aber wahrscheinlich gewinnen.

Denn der TikToker hat in den vergangenen Tagen eine Geschichte geteilt, die zu Tränen rührt und tieftraurig ist. Er hatte seiner Schwiegermutter in spe eine Niere gespendet. Zum Dank verließ ihn seine Ex-Freundin aber nur kurze Zeit später. Als Kirsche auf der Sahne berichtete Martinez in einem seiner Videos, dass sie nur wenige Wochen später verheiratet war. „Ich spendete ihrer Mutter eine Niere, sie verließ mich und war einen Monat später verheiratet.“

Das Video schaffte es in Mexiko auf die Titelseiten und wurde über 14 Millionen Mal abgerufen. Zudem bekam der „Gentleman“ viel Trost in den Kommentaren, wo man ihm riet, mit dem Herzen nicht zu sehr an seiner Ex zu hängen, sondern sich einer Frau zu widmen, die seine Fürsorge und Liebe auch verdient habe.

Martinez selbst ist mittlerweile entspannt, was seine Ex angeht, wie er erklärt: „Eigentlich geht es mir gut, mir geht es emotional gut, ich glaube, ihr auch. Ich habe nichts gegen sie, wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Wir sind keine Freunde, aber wir hassen uns auch nicht.“ Das Video zur Geschichte habe er eigentlich nur gemacht, um ein TikTok zu machen. „Ich dachte nicht, dass das außer Kontrolle geraten würde.“

Inzwischen kann Martinez sogar drüber lachen. Auf den Hinweis hin, diesen Fehler bitte nicht noch mal zu machen, witzelte er: „Wir haben nur zwei Nieren, und wenn ich schon eine gegeben habe, habe ich nur noch eine für mich. Also…“