Mann tankt seinen Porsche – dann setzt ein anderer Mann ihn in Brand

Ein verrücktes Video aus China kursiert derzeit im Internet. Der Film dauert nur 23 Sekunden, verfügt aber dennoch über viel Dramatik.

Ein Mann tankt seinen Porsche-SUV an einer Tankstelle mit Benzin voll. Er hat die Benzinpistole in den Tank gehakt, steht rund zwei Meter von dem Auto entfernt an der Tanksäule. Doch dann kommt plötzlich unerwartete Action in das Video. Ein zweiter Mann erscheint direkt neben dem Tank des Wagens. Er zieht die Benzinpistole aus dem Tank und bespritzt den Porsche. Er betätigt ein Feuerzeug und zündet das Benzin an. Das Auto steht sofort in Flammen.

Während der Feuerteufel verschwindet, rennt der Porschefahrer um sein Fahrzeug und befreit eine Frau aus dem brennenden Auto. Beide entfernen sich schnell vom Tatort. Tankstellenmitarbeiter eilen in der Folge sofort herbei und kontrollieren das Feuer mit Feuerlöschern. Nur durch das schnelle Eingreifen des Personals konnte wohl eine Katastrophe verhindert werden.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

At a petrol station in southern #China, a man has accidentally set fire to a #Porsche with a woman inside. Luckily, bystanders were on hand to get the passenger out of the vehicle before it was engulfed in flames.#schenzen #Southernchina #violenceagainstwomen #anews pic.twitter.com/02Qwsh30Us

— ANews (@anews) December 18, 2021