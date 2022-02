Mann hinterlässt sein eigenes Blut in Supermarkt-Ware – über halbe Million Sachschaden

Ekelhafter geht es kaum! Lebensmittel beschmiert mit Blut – und das von einem Mann, der sich offenbar einen Spaß daraus gemacht hat. Das Ganze hatte auch noch finanzielle Konsequenzen für die Supermarkt-Ketten, die dem Mann zum Opfer fielen.

So soll der 37-jährige Leoaai Elghareeb Spritzen mit seinem Blut gefüllt in Fertiggerichte gestochen und so die Mahlzeiten verunreinigt haben. Festgehalten wurden die Taten mit Hilfe von Überwachungskameras in drei Geschäften. Diese zeigten, wie er auf die Fertiggerichte einstach. Eine Spritze warf er auch nach einem Arzt, wie der „Mirror“ berichtet, allerdings wurde dieser nicht verletzt.

Um kurz vor 20 Uhr wurde schließlich die Polizei gerufen, weil ein Mann mit blutgefüllten Spritzen und Eiern um sich warf – eine absurde Szenerie für die Beamten. Die drei Supermärkte mussten die Produkte letztlich komplett entsorgen, wodurch ein Schaden von knapp 500.000 Pfund, etwa 600.000 Euro, entstand. Der Beschuldigte bestreitet die Taten, seine Verteidiger argumentieren, dass er nicht zurechnungsfähig gewesen sei.

Dem stimmte auch der beratende Psychiater Dr. Bradley Hillier zu, der erklärte, Elghareeb sei zu jenem Zeitpunkt „schwer psychotisch“ gewesen und habe nicht einsehen können, dass seine Handlungen „rechtlich und moralisch falsch“ waren. „Er hat nicht klar gedacht. Er war in einer Situation, in der er versuchte, dieser Welt zu entkommen, die die Psychose für ihn geschaffen hatte. Er fühlte sich sehr belastet und gequält. Das ist das Wort, das er benutzte.“ Daher plädiert man bei Elghareeb auf Unzurechnungsfähigkeit. Ob diese Einschätzung aber wirklich einen Einfluss auf das Urteil hat, das muss nun eine Jury entscheiden. Sie beschäftigt sich mit dem Fall, der auf jeden Fall bei den Augenzeugen für Ekel gesorgt haben dürfte.

