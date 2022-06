Aktuelles

Nach Brand und U-Haft: Familien legen 500.000 Euro für Schaden auf Mallorca zusammen

7. Juni 2022

Für die 13 deutschen Urlauber, die in Spanien in Untersuchungshaft sitzen, wurde von deren Familien die Solidarhaftung in Höhe von 500.000 Euro zusammengetragen. Auf ein Gutachten wird weiterhin gewartet.