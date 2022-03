Mädchen singt „Frozen“-Song in Luftschutzbunker in Kiew – Millionen zu Tränen gerührt

Für den Song „Let It Go“ aus dem Animationsfilm „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ (Im Original: „Frozen“) erhielten die Macher etliche Preise. Unter anderem gab es 2014 den Oscar, ein Jahr später folgte noch ein Grammy.

Seither dürfen sich Eltern sicher sein, dass das Lied früher oder später den Weg in die Kinderzimmer ihrer Kleinen findet und dort mit viel Hingabe und Verve nachgesungen wird. In Kiew sorgte ein Mädchen nun aber dafür, dass gleich die ganze Welt zu Tränen gerührt ist: Die kleine Amelia sang in einem Luftschutzbunker die russische Version des Songs.

Ein Video ihrer Gesangseinlagewurde inzwischen millionenfach in den sozialen Netzwerken aufgerufen. Marta Smekhova, die den Moment mit ihrem Handy festgehalten hatte, schreibt dazu: „Ab dem ersten Wort wurde es ganz still, alle unterbrachen, was sie gerade taten und hörten zu. Dieses Mädchen versprühte so ein Licht, sogar die Männer konnten ihre Tränen nicht zurückhalten.“

Selbst Originalsängerin Idina Menzel wurde auf das Video aufmerksam und teilte es noch mal mit ihrem Twitter-Account. „Wir sehen dich. Wirklich, wir sehen dich“, schrieb sie dazu – gefolgt von einem blauen und einem gelben Herzen.

We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

In „Frozen“ wird das Lied von Königin Elsa kurz nach Verlassen des Königreichs gesungen. Es handelt von Unterdrückung, denn: Ihre magischen Kräfte musste sie als Heranwachsende unterdrücken, um den Menschen in ihrer Umgebung, insbesondere ihrer Schwester Anna, keinen Schaden zuzufügen. Nun aber wurden diese enttarnt – und in der Einsamkeit kann Elsa ihre Kräfte frei entfalten und Dinge und Wesen aus Schnee und Eis erzeugen.

