Lotto am Mittwoch: Die Lottozahlen zur Ziehung am 27. Juli 2022

Zunächst als eigene Lotterie nach dem System 7 aus 38 unter dem Namen Mittwochslotto geführt, werden die Lottozahlen seit dem 4. Juni 1986 auch nach dem bekannten System 6 aus 49 gezogen. Nachdem beide Ziehungen ursprünglich ihre eigenen Gewinnquoten hatten, galten ab dem 6. Dezember 1995 einheitliche Gewinnquoten für beide Ziehungen. Seit dem 6. Dezember 2000 ist „Lotto am Mittwoch“ eine Fortsetzung des Samstagslottos.

Ob ihr für die Ziehung von Lotto 6aus49 an diesem Mittwoch tatsächlich die richtigen Zahlen angekreuzt und damit den Jackpot gewonnen habt, erfahrt ihr hier!

Die Lottozahlen vom 27. Juli 2022

Lottozahlen: noch nicht bekannt

Superzahl: noch nicht bekannt

Spiel 77: noch nicht bekannt

Super 6: noch nicht bekannt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto: Das Prinzip der Lotterie

Vor der Ziehung erwerben Spieler einen Lottoschein, auf dem sie sechs von 49 möglichen Zahlen ankreuzen. Stimmen die Zahlen der Lottoziehung mit den gesetzten Kreuzen des Teilnehmers überein, muss darüber hinaus auch noch die Superzahl, also die letzte Zahl auf dem Spielschein, der gezogenen Superzahl entsprechen, um den Lotto-Jackpot zu knacken. Eine Gewinnausschüttung findet statt, wenn es einem Spieler gelungen ist, mindestens zwei richtige Lottozahlen und die Superzahl anzukreuzen. Dabei wird das Verfahren in neun Gewinnklassen unterteilt.

Lotto: Spieleinsatz und Chancen

Bezahlt wird ein Einsatz von einem Euro pro Kästchen auf dem Spielschein und eine Bearbeitungsgebühr. Dieser Preis bezieht sich auf das herkömmliche 6 aus 49. Wer auf weitere Gewinne hofft, kann zusätzlich an der Lotterie Spiel 77 und Super 6 teilnehmen. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 2,50 Euro und 1,25 Euro an.

Die Chance, einen Jackpot in Millionenhöhe zu gewinnen liegt für Gewinnklasse 1 bei 1 zu 139.838.160. Ihr seht also: Es gehört eine ganze Menge Glück zur Lotterie.

In der Vergangenheit wurden übrigens die Zahlen 49, 32 und 6 am häufigsten gezogen!

Lottoziehung live verfolgen

Im Fernsehen wird die Lottoziehung zwar nicht mehr übertragen, dafür könnt ihr sie jedoch online auf der Website lotto.de verfolgen. Live-Übertragungen der Losungen laufen jeden Mittwoch um 18.25 Uhr und samstags um 19.25 Uhr.