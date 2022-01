„Wird schon klappen“: Lehrerin verabreicht Schüler Impfung – Festnahme

Alles muss man selbst machen. Das dachte sich wohl auch die Biologielehrerin Laura Parker Russo aus Long Island im US-Bundesstaat New York (USA), als sie ihrem 17-jährigen Schüler eine Corona-Impfung verabreichte. Der Freund ihres Sohnes soll sogar noch darum gebeten haben. In einem Video sagt sie, während sie den Arm des Jungen desinfiziert: „Wird schon klappen, denk ich.“ Und er antwortet: „Auf geht’s! Heim-Impfung.“

