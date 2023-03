Lohmar (NRW): Mann will Katze aus brennendem Haus retten – tot

In Lohmar (NRW) kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem tragischen Unglück. Dort geriet ein Haus in Brand, der 56 Jahre alte Bewohner und seine 54 Jahre alte Ehefrau konnten sich frühzeitig aus dem Haus retten. Nicht aber die Katze.

Daher rannte der Mann, noch bevor die Feuerwehr eintraf, noch mal ins Haus zurück. Das aber sollte sein Unglück werden. Denn er kam nicht mehr aus dem Haus heraus.

Gegen 3 Uhr nachts war die Feuerwehr in dem kleinen Ort alarmiert worden, dass ein Haus in Flammen steht. Die Beamten rückten mit insgesamt 70 Kräften aus und versuchten, den Brand in den Griff zu bekommen. Dies gestaltete sich bei dem verwinkelten Bau alles andere als einfach.

Hitze und Rauch waren sehr stark, zudem waren die Rollläden überall geschlossen, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwerte. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten versuchte den Mann noch aus dem Obergeschoss zu retten, er konnte aber nur noch leblos geborgen werden. Auch die Reanimationen schlugen nicht mehr an. Die Verbrennungen und die Rauchgasvergiftung waren schon zu weit fortgeschritten.

Was letztendlich für den Brand verantwortlich war, dass soll nun ermittelt werden. Das Dach des Hauses brannte völlig aus und es dauerte mehrere Stunden, bis alles gelöscht war. Der Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.